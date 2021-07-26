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В Латинской Америке призвали создать подобие Европейского союза

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Фото: Henry Romero / Reuters

Странам Северной и Южной Америки необходимо создать новую модель сосуществования. К этому призвал президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор, выступая на праздновании 238-й годовщины со дня рождения Симона Боливара в замке Чапультепек в Мехико.

Он отметил, что старая модель отношений всех американских стран уже исчерпана, у нее нет будущего. При этом Лопес Обрадор сообщил, что государства Латинской Америки должны объединиться в подобие Европейского союза, но привязанное к их истории, реальности и идентичности.

Мексиканский президент отметил выдержку Кубы, которая уже 60 лет живет в условиях экономической блокады со стороны США. По его мнению, кубинский народ заслуживает «награды за свое достоинство». В своем выступлении лидер Мексики призвал Организацию американских государств (ОАГ) перестать быть «чьим-либо лакеем» и оказывать реальное посредничество в конфликтах по вопросам прав человека и демократии.

13 мая администрация президента США Джо Байдена решила возвести новые защитные сооружения на границе с Мексикой для противодействия нелегальной миграции. В рамках проекта предполагается ремонт пограничной дамбы и установка на ней дополнительных барьеров.

22 июля Минфин США ввел санкции против министра революционных вооруженных сил Кубы Альваро Лопеса Миеры. Так Вашингтон захотел привлечь внимание к нарушению прав человека после сообщений о пропаже без вести более 400 кубинцев, задержанных во время акций протестов.

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