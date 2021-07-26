В Башкирии снимут хоррор-сериал ESC, премьера которого состоится в мае 2022 года в социальной сети «ВКонтакте». Проект стал победителем хоррор-акселератора, организованного телеканалом ТВ-3 совместно с кинокомпанией 1-2-3 Production. Об этом сообщает «Башинформ».

За ESC проголосовали 37 процентов зрителей. Сюжет сериала повествует о геймере, который застрял во временной петле, пытаясь выиграть в онлайн-турнире. Параллельно он пытается спасти жизнь девушке-самоубийце.

В ходе акселератора авторы сериала представляли только пилотные серии, однако теперь команда картины сможет доснять проект целиком. Ожидается, что съемки продолжатся в начале 2022 года.

Главную роль — геймера — в сериале сыграет молодой уфимский актер Аскар Нигамедзянов. Он принимал участие в таких проектах как Гоголь», «Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Пищеблок». Однако ESC подарил ему первую в карьере главную роль.

Ранее сообщалось, что в городе Кемерово состоится международный фестиваль короткометражного кино и анимационных картин «Видение». На мероприятии представят около 300 фильмов из 35 стран, в том числе из Македонии и Судана.