В Башкирии осужденный за изнасилование и двойное убийство россиянин убил сокамерника и закопал его в свинарнике колонии. Об этом сообщается на официальном сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

В отношении 29-летнего заключенного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»).

14 июля 2021 года в исправительной колонии № 16 УФСИН России по республике Башкортостан пропал 32-летний мужчина. Следователи допросили всех осужденных, выясняя обстоятельства его исчезновения. В ходе проверки оперативным и следственным путем была установлена причастность подозреваемого. Он сознался в содеянном и показал, где спрятал тело сокамерника.

По версии следствия, заключенные работали на свиноферме, которая располагается на территории колонии. Между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого осужденный ударил деревянным бруском по голове своего сокамерника. От полученной травмы потерпевший скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый спрятал его тело под землей в загоне для скота.

Мужчина отбывает срок в исправительной колонии с 2016 года. За двойное убийство, сопряженное с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, он приговорен к 22 годам лишения свободы.