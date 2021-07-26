Блогерша раскрыла опасные последствия наращивания ресниц и испугала подписчиков

Мастер салона красоты раскрыла опасные последствия наращивания ресниц и испугала подписчиков. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание журналисты The Sun.

На кадрах блогерша с никнеймом @browlashbymina показала наращенные ресницы своей клиентки. В ролике видно, что на них нанесено большое количество искусственных волосков, которые запутались и склеились в пучки. Девушка объяснила, что работу выполнял другой мастер и на исправление его ошибок ушел час. «Это худшее, что я когда-либо видела. У моей клиентки болели и зудели веки. Такое наращивание может привести к выпадению собственных ресниц. Не стоит перебарщивать с объемом, иначе можно столкнуться с опасными проблемами со здоровьем», — предупредила она.

Пользователи сети испугались за состояние глаз клиентки. «О боже, надеюсь, с ней все будет хорошо, я представляю, как ей больно», «Надо было спросить, в каком салоне с ней это сделали, чтобы никто туда больше не попал!», «Девушки, перестаньте наращивать ресницы! Со мной было то же самое. Мои глаза были красного цвета и болели так, что я вырвала их с корнем!» — писали они.

В июне женщина нарастила ресницы и чуть не лишилась зрения. Пользовательница с никнеймом @lovebrandimarie объяснила, что нарастила ресницы утром, а спустя несколько часов после процедуры поняла, что не может открыть глаза. «Я не знаю, что происходит. Я сейчас в больнице. Кажется, это что-то серьезное. Я испытываю мучительную боль, словно в моем глазу застряло что-то острое, и оно царапает и режет его изнутри», — сказала женщина. Врач диагностировал у блогерши повреждение роговицы и прописал глазные капли, чтобы свести боль и раздражение к минимуму.