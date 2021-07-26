Несостоявшийся убийца президента Мали внезапно умер в тюрьме

Власти Мали сообщили о внезапной смерти мужчины, обвиненного в попытке покушения на убийство президента страны, передает телеканал Al Jazeera. Точная причина гибели подозреваемого неизвестна, согласно заявлению правительства, у него «резко ухудшилось самочувствие».

Мужчина, личность которого власти отказались раскрыть, был заключен под стражу после попытки нападения с ножом на малийского лидера Ассими Гоиту. Инцидент произошел 20 июля, на праздник Курбан-байрам, когда президент посетил мечеть в столице Мали, Бамако. Благодаря действиям охраны нападавший был нейтрализован, глава государства не пострадал.

«Это обратная сторона лидерства, недовольные есть всегда», — отметил президент, комментируя несостоявшиеся покушение.

Полковник Ассими Гоита пришел к власти 24 мая 2021 года в результате военного переворота. Мировое сообщество осудило путчистов. Мали находится в состоянии перманентной внутренний нестабильности уже несколько лет.

В августе 2020 года на волне массовых антикоррупционных протестов военные уже свергали законно избранное правительство президента Ибрагима Бубакара Кейта.