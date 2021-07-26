Россия заплатит более миллиарда евро в год из-за нового налога Евросоюза

Россия будет платить более миллиарда евро в год в качестве пошлины, если власти европейских стран в полной мере начнут взимать трансграничный углеродный налог, недавно предложенный Еврокомиссией (ЕК). Об этом сообщает РБК со ссылкой на собственные расчеты по методике, утвержденной в Минэкономразвития.

По данным издания, поставщики российских товаров с большим углеродным следом, таких как железо, сталь, азотные удобрения, электроэнергия, алюминий и прочие, будут вынуждены фактически выплачивать дополнительную адвалорной пошлину в размере 16 процентов от стоимости продукта. В 2020 году Россия поставила в ЕС подобных товаров на сумму почти семь миллиардов евро, таким образом налог в год может составить 1,1 миллиарда евро.

Отмечается, что в России считают углеродный налог ЕС несовместимым с правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Так, министр экономического развития Максим Решетников отмечал, что у России, несмотря на все заверения европейских коллег о соблюдении буквы и духа соглашения ВТО, нет уверенности в этом.

Ранее сообщалось, что принятый Европейской комиссией план по защите климата и экологии может привести в будущем к торговым войнам между странами. Bloomberg отмечает, что в случае одобрения документа всеми 27 членами Евросоюза способствовать напряженности будет пункт, который вводит налог на импортные товары из стран с низкими экологическими стандартами.