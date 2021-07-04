В ЕС захотели ввести налог на авиатопливо

Европейская комиссия намерена ввести налог на авиационное топливо для осуществления полетов в пределах ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на соответствующий проект документа.

В частности, Еврокомиссия хочет ввести минимальную ставку с 2023 года, которая изначально будет равна нулю процентов. В течение последующих 10 лет она будет постепенно повышаться, пока не достигнет максимального уровня. Каким именно будет в итоге налог для авиакомпаний, не уточняется.

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В случае одобрения законопроекта, налог будет распространяться только на регулярные пассажирские рейсы и не затронет грузовые перевозки и бизнес-авиацию.

Такое решение связано с желанием сократить вредные выбросы в атмосферу. При этом в течение первых 10 лет новый налог не будет распространяться на водород или современное биотопливо. По мнению Еврокомиссии, это должно простимулировать авиакомпании перейти на более экологичные виды топлива.

Ранее сообщалось, что страны-члены «Большой семерки» решили отказаться от использования угля в качестве топлива. Таким образом они собираются привести свою политику в соответствие с задачами Парижского соглашения по климату от 2015 года.