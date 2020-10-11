Германия оценила опасность сжиженного газа для экологии

Правительство Германии оценило опасность сжиженного газа для экологии, передает Deutsche Welle.

В ответе Министерства охраны окружающей среды на запрос фракции «зеленых» в бундестаге говорится, что сжиженный природный газ, добытый с помощью технологии гидравлического разрыва пласта (фрекинг), так же вреден для климата, как и уголь. При этом он наносит больший урон окружающей среде, чем газ, добытый на обычных месторождениях и поставляемый по газопроводам.

Власти ФРГ считают, что природный газ во время переходного периода может заменить уголь и нефть. Однако при оценке ущерба для экологии следует учитывать выбросы в атмосферу при добыче и транспортировке.

Использование сланцевого газа не имеет положительного эффекта для достижения целей, которые Германия поставила себе в области охраны климата, сказано в документе. Наконец, фрекинг несет серьезные риски для почвы и грунтовых вод.

Фрекинг предполагает закачку смеси из воды, песка и химических веществ по напорному стояку под гидравлическим давлением на большую глубину и разрыв твердых пород. Природный газ высвобождается из плотной породы и поступает на поверхность.

Экологи считают, что такой метод повышает вероятность локальных землетрясений и угрожает заражением источников воды. Однако Германия планирует расширить закупки сжиженного газа у США и строит необходимые терминалы.