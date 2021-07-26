Девушка сделала пирсинг на пляже и осталась с проколом живота вместо пупка

Девушка показала свой неудачный пирсинг и удивила пользователей сети. На соответствующее видео в TikTok обратили внимание журналисты The Sun.

Жительница Нью-Джерси с никнеймом tyykidd разместила в соцсети ролик, в котором призвала подписчиков никогда не прокалывать пупок на пляже. На кадре видно, что украшение располагается примерно на сантиметр выше положенного. «Они прицелились мимо пупка. Худшая ошибка в моей жизни», — подписала снимок героиня материала.

Публикация стала вирусной и набрала 540 тысяч просмотров и 122 тысячи лайков. Работа мастера вызвала негодование у юзеров, и они принялись критиковать ее в комментариях. «Это непрофессионально. Может, мастер был пьяным?», «И почему ты ушла из салона и осталась с таким проколом?», «Получился прокол живота, а не пупка», «Мне кажется, они немного промахнулись», «Какой кошмар», — высказывались они.

В январе девушка нашла ошибку в тату сестры во время работы мастера и сняла ее для TikTok. Пользовательница @jazmynmelero поделилась видео, на котором ее родственница делает татуировку. Отмечается, что героиня ролика хотела нанести на кожу слово strength («сила»), однако мастер допустил ошибку и вместо этого написал на ее руке слово stength.