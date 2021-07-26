Россиянин выстрелил из ракетницы на пляже в День ВМФ и ранил женщину

В Ольгинском районе Приморского края на одном из пляжей участник празднования Дня ВМФ выстрелил из ракетницы и ранил женщину. Об этом сообщает VL.ru со ссылкой на пресс-службу МВД.

По данным ведомства, инцидент произошел 25 июля. Заряд ракетницы полетел не в сторону моря, а в толпу находившихся на пляже людей. В результате одна из женщин получила травму бедра.

В МВД сообщили, что пострадавшей оказалась жительница Владивостока. Ее доставили в больницу. Установлено, что из ракетницы стрелял 59-летний житель Ольгинского района, не соблюдавший меры безопасности. Полиция начала проверку.

В июне сообщалось, что в Иловлинском районе Волгоградской области мужчина случайно выстрелили из ружья в себя и ранил друга во время охоты. Известно, что охотникам удалось подстрелить животное, но в процессе добивания ружье в руках одного из них выстрелило. В результате россиянин умер на месте, второй мужчина пострадал — он получил ранение предплечья. Следственный комитет организовал проверку.