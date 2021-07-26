В Сочи нашли тело четвертого пассажира упавшей в реку машины полицейского

Спасатели обнаружили тело четвертого пассажира, который находился во время наводнения в машине полицейского, упавшей в реку Мацеста в Сочи. Речь идет о теле ребенка. Об этом заявил начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации города Вадим Снегирев, передает РИА Новости.

Ранее были найдены тела трех остальных пассажиров: самого россиянина, его жены и знакомой семьи.

Как рассказали в ведомстве, сотрудник полиции был за рулем автомобиля Toyota. Когда он пытался переехать мост через реку Мацеста, который был завален ветками, один из пассажиров вышел из автомобиля, чтобы очистить путь. Однако он провалился под мост и упал в воду. Чтобы спасти человека, водитель попытался выехать на берег, однако машину с пассажирами унесло в реку.

По словам Снегирева, в живых остался только мужчина, который упал с моста.

Ранее в сети появилось видео затопленной машины. На кадрах видно, что на обочине дороги лежит груда металла. У автомобиля нет верхней части салона, пассажирские сиденья смяты, автомобиль изменен до неузнаваемости.

В МЧС также оценили необходимость эвакуации населения из подтопленного Сочи, где прошли мощные ливни и разлились реки. В ведомстве пришли к выводу, что эвакуация не нужна, так как в зону подтопления попал только один участок федеральной трассы.