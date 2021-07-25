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Найдены тела пассажиров затопленной из-за наводнения в Сочи машины полицейского

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Кадр: Life Shot

Тела трех пассажиров машины полицейского, затопленной из-за наводнения в Сочи. Об этом сообщает РИА Новости.

«В ходе поисковых работ были обнаружены тела трех погибших. Поиски четвертого пассажира, предположительно ребенка, продолжаются», — отмечается в сообщении.

23 июля из-за разлива реки Мацеста в Сочи погиб полицейский. На опубликованной в сети видеозаписи показано, что у автомобиля нет верхней части салона, пассажирские сиденья смяты. Авто марки Toyota смыло потоком воды, когда россиянин пытался перебраться по мосту через реку Мацеста. В машине вместе с полицейским находилась его жена, маленькая дочь и знакомая семьи. Тело мужчины найдено, в настоящий момент продолжаются поиски остальных пассажиров.

Из берегов также вышли реки Западный Дагомыс, Кудепста и Хоста. Из-за наводнения без света остались шесть районов. Власти города инспектируют дворы и оценивают ущерб от стихии.

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