Одну из известнейших улиц Европы взяли под охрану

Одну из самых известных улиц Европы — мадридский бульвар Пасео-дель-Прадо (Paseo del Prado) и прилегающий к нему парк Ретиро (Retiro Park) включили в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Представители ООН разглядели в испанских достопримечательностях культурную ценность, которая подлежит особой охране, сообщает «Би-би-си».

Усаженная деревьями и протянувшаяся с севера на юг от площади Сибелес (Plaza de Cibeles) до ротонды императора Карлоса V (Glorieta del Emperador Carlos V) улица Пасео-дель-Прадо, по мнению экспертов, сыграла ключевую роль в истории столицы Испании. На бульваре множество престижных зданий, в том числе невероятно значимый в сфере европейского изобразительного искусства музей Прадо. Улица украшена старинными мраморными скульптурами и фонтанами. Правительство Испании подчеркнуло, что Пасео-дель-Прадо стало первым подобного рода пространством, которое пару веков назад открыли для всего населения города. Ранее бульвары, похожие на парк, были доступны только для высших слоев общества.

Ретиро является продолжением Пасео-дель-Прадо. Горожане отмечают, что им сложно представить себе туриста, который бы посетил Мадрид и не сходил в известный парк. Раньше зеленая территория служила для королевского отдыха, поэтому и название в переводе с испанского означает «уединение». Премьер-министр Педро Санчес добавил, что статус, которым организация ЮНЕСКО наделила улицу и парк, вполне заслужен.

В конце июля представители ООН сообщили, что легендарный британский Стоунхендж могут исключить из списка объектов Всемирного наследия из-за строительства рядом с ним автомобильного тоннеля. При этом власти Великобритании отказываются вносить изменения в дорожный проект из-за существенного увеличения затрат.