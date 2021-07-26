Россия назвала политизированным нежелание Франции признать «Спутник V»

Москва не приемлет политизированное нежелание Парижа признавать вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V», заявило посольство России во Франции. Текст опубликован в Facebook-странице диппредставительства.

«Что мы действительно не приемлем, так это политизированное нежелание Франции признавать одну из самых эффективных вакцин, "Спутник V", которая уже одобрена в 67 странах», — говорится в заявлении.

Ранее в посольстве сообщили, что Россия возмущена заявлением лидера политической группы правящей во Франции партии «Республика на марше» в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера по поводу причастности российского государства к группам «антипрививочников» в социальных сетях. «Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса», — отметили в диппредставительстве.