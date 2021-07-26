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Россия ответила Франции на обвинения в причастности к «антипрививочникам»

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Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Россия возмущена заявлением лидера политической группы правящей во Франции партии «Республика на марше» в Национальном собрании (нижняя палата парламента) Кристофа Кастанера по поводу причастности российского государства к группам «антипрививочников» в социальных сетях. Об этом заявило в Facebook российское посольство в Париже.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что восприняли слова политика с возмущением и удивлением. «Хотели бы подчеркнуть, что мы принципиально выступаем за максимальный охват населения планеты прививками от коронавируса», — говорится в публикации.

Кастанер, выступая по радио, ранее заявил, что иностранные государства, включая РФ, могут стоять за распространением «антипрививочных» настроений в Facebook.

Ранее в июле антипрививочников обсуждали в российских властных кругах: лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о скором ужесточении законодательства и введении санкций в отношении россиян, которые отказываются делать прививку от коронавирусной инфекции.

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