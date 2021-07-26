На Украине разоблачили масштабную ботоферму

В Ивано-Франковской области Украины разоблачили масштабную ботоферму. О деталях ее функционирования сообщается на сайте Службы безопасности Украины (СБУ).

По данным правоохранителей, для создания фейковых аккаунтов было использовано около 12 тысяч сим-карт украинских и российских телеоператоров. Основными платформами деятельности ботофермы стали социальные сети, мессенджеры и электронные кошельки, где нужно было «накручивать» просмотры, лайки и комментарии. Предполагается, что злоумышленники выполняли заказы российских граждан.

Сотрудники СБУ установили, что создателем ботофермы является специалист в сфере IT. В ходе обыска у подозреваемого изъяли всю технику, включая специализированное телекоммуникационное оборудование, и почти три тысячи симок. Ему грозит штраф в размере от 10 до 17 тысяч гривен (от 27 до 46 тысяч рублей) или лишение свободы сроком от трех лет.

Ранее сотрудники СБУ во Львовской области заявили о том, что украинские киберспециалисты прекратили деятельность ботоферм, которые якобы курировались российскими спецслужбами.

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники создавали анонимные аккаунты на общедоступных ресурсах и в популярных социальных сетях через российскую веб-платформу для того, чтобы распространять недостоверную информацию о ситуации на Украине, создавать панические настроения и дискредитировать украинскую власть.

Ботофермы — это компании, которые массово создают ложных пользователей соцсетей и от их имени пишут тысячи комментариев.