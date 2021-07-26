Ватикан впервые раскрыл данные о принадлежащей ему недвижимости

Управление имуществом Ватикана впервые обнародовало информацию о принадлежащей Святому Престолу недвижимости. В общей сложности Ватикану принадлежат более 5 тысяч объектов по всему миру, сообщает Deutsche Welle.

Как отмечает издание, данные были раскрыты за неделю до начала крупного судебного разбирательства, касающегося приобретения склада в Лондоне государственным секретариатом Святого Престола. Покупка принесла Ватикану крупные убытки. В рамках процесса десять человек, в том числе один из кардиналов, обвиняются в финансовых преступлениях.

По информации управления имуществом, Ватикан владеет примерно 4 тысячами объектов в Италии и тысячей в Лондоне, Париже, Женеве и Лозанне и других локациях. 14 процентов объектов сдаются в аренду по рыночным ставкам, остальные — по сниженным, либо используются самим Святым Престолом.

Ватикан — самостоятельное государство, субъект международного права. Включает в себя Святой Престол, который руководит Римско-католической церковью, и город-государство Ватикан, являющийся резиденцией Папы Римского. Финансовые интересы Ватикана представлены почти во всех крупных итальянских компаниях.