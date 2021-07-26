РЖД возобновили продажу билетов на поезда через Забайкалье

РЖД возобновили продажу билетов на поезда, следующие через Забайкалье. Движение по участку было приостановлено из-за разрушения моста. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что с 26 июля пассажиры снова могут приобрести проездные документы на составы, следующие по Транссибирской магистрали на Дальний Восток.

25 июля сообщалось, что первые грузовые поезда в тестовом режиме пересекли восстановленный мост в Забайкалье. Вначале по мосту пропустили пустой грузовой поезд: это предусмотрено технологией проверки надежности конструкций. Затем уже состав с грузом успешно пересек мост через реку Ареду.

Ранее стало известно, что РЖД на три дня ограничили продажу билетов на поезда, следующие на Дальний Восток, из-за обрушения моста в Забайкалье. Отмечалось, что на ближайшие три дня движение по направлению Чита — Благовещенск будет приостановлено. Возврат денег за ранее приобретенные билеты будет организован без удержания дополнительных сборов.

23 июля в Забайкальском крае на Транссибирской железнодорожной магистрали из-за сильных осадков произошло обрушение моста. Инцидент случился около села Нижняя Куэнга Сретенского района.