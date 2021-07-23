РЖД ограничили продажу билетов на поезда по одному направлению

РЖД на три дня ограничили продажу билетов на поезда, следующие на Дальний Восток, из-за обрушения моста в Забайкалье. Об этом сообщается в Telegram-канале компании @telerzd.

Отмечалось, что на ближайшие три дня движение по направлению Чита — Благовещенск будет приостановлено. Возврат денег за ранее приобретенные билеты будет организован без удержания дополнительных сборов.

Также в РЖД сообщили, что в данный момент компания прорабатывает перевозку пассажиров уже отправленных и задержанных поездов на автобусах. Одновременно с этим ведутся переговоры и с авиакомпаниями.

Ранее в июле сообщалось, что в Забайкальском крае на Транссибирской железнодорожной магистрали из-за сильных осадков произошло обрушение моста. Инцидент случился около села Нижняя Куэнга Сретенского района. В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время движение поездов остановлено в обоих направлениях.