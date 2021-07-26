Дерматолог назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний

Дерматолог-косметолог Светлана Жабоева назвала зуд кожи на локтях симптомом опасных заболеваний в эфире радио Sputnik.

«Покраснение, бляшки, зуд, трещины на локте — бегом к специалисту. Так как это может быть первым сигналом о том, что с вашими внутренними органами что-то не так», — предупредила Жабоева. Пытаться исправить ситуацию в домашних условиях не следует, добавила она.

Кроме того, чрезмерная сухость и шелушение кожи в области локтей может быть признаком дерматологических заболеваний, таких как псориаз. Если также наблюдаются покраснение и зуд, то это может указывать на наличие ихтиоза. «В этом случае кожа шелушится, неровная, покрыта трещинами, чешуйками, похожими на рыбьи», — рассказала дерматолог. Помимо этого, изменения кожи могут указывать на кратковременное или продолжительное снижение чувствительности клеток к инсулину. Если сухость и морщинистость локтей появились при похудении на фоне нарушения метаболизма, стоит обратиться к эндокринологу.

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