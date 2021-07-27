Минтруд России предложил ввести еще один праздник

В России предложили ввести еще один праздник — День отца. С соответствующей инициативой выступил Минтруд, документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«Предлагаемая дата — третье воскресенье октября. Соответствующий проект указа президента размещен на общественное обсуждение», — сообщили в пресс-службе ведомства. В нынешнем году этот день выпадает на 17 октября.

Праздник нацелен на повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей. В пояснительной записке к документу говорится, что введение Дня отца обусловлено статьей 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства.

В проекте документа также говорится, что на данный момент День отца отмечается более чем в 15 российских регионах. «В последние годы рядом депутатов Государственной Думы неоднократно вносились предложения о необходимости учреждения общероссийского праздника — Дня отца. Однако до настоящего времени решение по данному вопросу не принято», — говорится в тексте.

В апреле член думского комитета по бюджету и налогам Евгений Федоров предложил ввести нерабочие дни по аналогии с майскими праздниками в этом году на период дней голосования в сентябре. Парламентарий подчеркнул, что введение дополнительных нерабочих дней следует делать приоритетом.