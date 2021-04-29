Еще четыре российских региона объявили дополнительный выходной после праздников

Четыре российских региона объявили дополнительный выходной после майских праздников. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно соответствующим постановлениям глав регионов, в Татарстане и Башкирии таким днем из-за празднования мусульманского Ураза-байрама в честь завершения поста в месяц Рамадан объявлено 13 мая, в Крыму — 14 мая, а в Дагестане — обе даты.

Ранее сообщалось, что нерабочий день 11 мая в этом году по случаю Радоницы будет объявлен в Адыгее, Саратовской области и Краснодарском крае. Решение сделать данный день нерабочим также приняли власти Ставрополья и Пензенской области.

По распоряжению президента Владимира Путина, россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая.