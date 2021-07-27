Появились детали смерти известной по делу «ночного губернатора» Петербурга судьи

Глава Куйбышевского районного суда Санкт-Петербурга Елена Горбунова, известная по делу «ночного губернатора» Петербурга, скончалась у себя в квартире. Об этом сообщает РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Уточняется, что смерть судьи была ненасильственной. «Для нас это большая трагедия и большая потеря», — отметили в ведомстве.

По данным источника «Комсомольской правды», Горбунова скончалась во сне.

Известность судья приобрела при рассмотрении дела «ночного губернатора» Петербурга Владимира Барсукова (Кумарина) в 2009 году. В 2019-м он был осужден на 24 года за заказное убийство, серию рейдерских захватов, вымогательство, организацию преступного сообщества. Кроме того, Барсукову предъявлено обвинение в организации убийства депутата Государственной Думы Галины Старовойтовой.

«Ночного губернатора» Петербурга задержали в 2007 году. Это была одна из наиболее влиятельных и жестоких преступных сообществ города на рубеже 1990-2000 годов. По информации прессы, ОПГ в конце 1980 годов создали молодые спортсмены Тамбовской области.