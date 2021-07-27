Россиянин залез в квартиру через балкон и избил отмечавших помолвку подруг

В Тюмени мужчина залез в соседскую квартиру через балкон на первом этаже и избил девушек, которые отмечали помолвку подруги. Россиянину не понравилось, что участницы девичника шумят, сообщает 72.ru.

По словам одной из пострадавших, девушки сидели на балконе, разговаривали и слушали музыку. После 23:00 они переместились в комнату.

«И тут к нам через балкон забегает мужчина и начинает всех бить. Первый удар пришелся на беременную подругу», — поделилась девушка.

Она рассказала, что от удара беременная упала и ударилась головой. Мужчина стал бить остальных, кричать и материться. Затем россиянин вышел на балкон, сказал пострадавшим «Спите!» и скрылся.

Ранее в городе Мегион Ханты-Мансийского автономного округа мужчина в состоянии алкогольного опьянения избил бывшую девушку и сотрудников полиции. По факту случившегося возбудили уголовное дело.