Спрогнозированы осадки в России из-за затопившего Европу циклона «Дирк»

Синоптик Александр Шувалов в разговоре с «Лентой.ру» оценил вероятность прихода в Россию циклона «Дирк», затопившего западную Европу. Специалист объяснил, что циклон зацепит страну, и спрогнозировал осадки, но сильных затоплений не произойдет.

«Тот циклон, который залил западную Европу дождями, остается над Норвежским морем и Скандинавией, в Норвегии скорее всего. А фронтальные разделы будут идти по его периферии. Будут дожди, но кратковременные, грозовые», — сказал специалист.

Синоптик напомнил, что в Лондоне в выходные было до 100 миллиметров осадков.

«Во-первых, у нас так, совершенно однозначно, не будет. Во-вторых, там затопило несколько улиц — это как всегда канализации, неровности рельефа определенные, ближе к Темзе. У нас то этого нет ничего. Но в первую очередь не будет таких сильных осадков — максимум до 20 миллиметров», — заключил Шувалов.

Ранее ведущий специалист центра погоды Фобос Евгений Тишковец сообщил Business FM, что циклон, затопивший Европу, придет в Москву. По его словам, сначала начнется слепой дождь, который в ночь на четверг, 29 июля, перерастет в залповые ливни. Тишковец добавил, что общее количество осадков в столице за 12 часов может составить до 5-10 миллиметров, а в окрестностях — до 20 миллиметров.