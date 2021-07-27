Синоптик предрек россиянам «приятные» осадки

Кратковременные осадки прогнозируются в центральной Европейской России в ближайшие дни. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его слова приводит РИА Новости.

«Волна теплой погоды, не волна тепла, а волна хорошей длительной теплой погоды. Причем в течение ближайшей недели она будет не просто жаркой, а еще и с осадками, которые очень приятно воспринимаются во время такой теплой погоды», — рассказал Вильфанд.

По словам специалиста, такой антициклон будет действовать во вторник и среду. При этом температура установится в районе 27-29 градусов. Во второй половине дня в Центральном федеральном округе ожидаются дожди, предрек Вильфанд.

Ранее Роман Вильфанд предрек Сочи третий мощный ливень. Во вторник, 27 июля, в течение суток в городе ожидается комплекс неблагоприятных явлений. За 12 часов в Сочи выпадет большое количество осадков — 40-50 миллиметров. В связи с этим на реках региона прогнозируется подъем уровня воды.