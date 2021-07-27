Число пострадавших в ДТП с автобусом у здания МГУ выросло до четырех

Число пострадавших в ДТП с автобусом у здания МГУ в Москве выросло до четырех. Об этом со ссылкой на пресс-службу ГИБДД сообщает агентство городских новостей «Москва».

По предварительным данным, авария произошла из-за того, что водителю транспортного средства стало плохо. Он сейчас в тяжелом состоянии. Еще троих пассажиров осматривают медики.

Ранее во вторник, 27 июля, стало известно, что автобус № 111 врезался в фонарный столб рядом со зданием Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Сообщалось о двух пострадавших.