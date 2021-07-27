Ирина Шейк показала селфи в откровенном белье и восхитила фанатов

Российская супермодель Ирина Шейк показала фотографию, на которой она запечатлена в откровенном комплекте нижнего белья. На селфи в сторис ее Instagram-аккаунта обратили внимание в Daily Mail.

35-летняя манекенщица позировала с распущенными волосами боком к зеркалу в кислотно-зеленом бюстгальтере и трусах-стрингах черного цвета. На снимок Шейк наложила фильтр с леопардовым принтом в неоновых оттенках, а также фразу: «О нет, куда же она собралась...».

Фанатов восхитила публикация знаменитости и они высказались об этом в комментариях под материалом издания. «Ирине, с ее прекрасным лицо, не нужны пышные формы. Любой мужчина со вкусом оценит ее такой, какая она есть», «Не перестаю удивляться глупости Брэдли Купера!», «Ни один из этих парней не заслуживает такой красавицы, как Ирина», — писали они.

Ранее в июле Ирина Шейк появилась на публике в откровенном образе и спровоцировала обсуждения в сети о своей личной жизни. Папарацци запечатлели манекенщицу в одном из ресторанов Нью-Йорка, куда она отправилась на ужин вместе с актерами фильма «Тед Лассо» и сценаристом Джейсоном Судейкисом (Jason Sudeikis). В качестве наряда Шейк выбрала облегающее платье черного цвета с глубоким декольте. Поклонники решили, что в таком виде знаменитость отправилась на свидание со Судейкисом.