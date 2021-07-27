Камчатские рыбаки незаконно выловили более четырех тонн тихоокеанского лосося

В Соболевском районе Камчатского края обнаружили троих рыбаков, незаконно выловивших более четырех тонн тихоокеанского лосося. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

«По предварительным данным, улов составил более 2500 экземпляров рыб лососевых видов, преимущественно это самцы горбуши», — сказали в полиции. В сообщении ведомства пояснили, что для вылова рыбы браконьеры использовали резиновую лодку с руль-мотором и жилковую сеть длиной 55 метров.

Правоохранители также установили, что 38-летний житель города Елизово ввел в заблуждение своих знакомых, сообщив им, что имеет необходимые для вылова рыбы документы.

В июле стало известно, что в реке Лена Якутии погиб сибирский осетр, который занесен в Красную книгу России. «Предположительно, осетры выброшены браконьерами, так как тушки других рыб не обнаружены», — сообщили в ходе проверки.

Ранее сообщалось, что в Цимлянском водохранилище Ростовской области массово погибла рыба. Местные жители выдвинули версии случившегося. Одна из них — перегрев воды, другая — работа атомной станции, находящейся на берегу.