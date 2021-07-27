Россия
 
Последние новости
Кремль отреагировал на идею сделки по Крыму с Турцией
Россиянам пообещали вернуть деньги за газификацию
Названа доля считающих себя одним народом с русскими украинцев
В Чечне ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для части жителей
Нарколог оценил существование безопасных для сердца доз алкоголя
Самые сильные в мире братья раскрыли секрет своей физической формы
Названа самая опасная для здоровья туристов во время пандемии страна
Москвичам предложили скинуться на реставрацию двери 
Макгрегор посмеялся над смертью отца Нурмагомедова и удалил твит
Осужденного участника ОПГ нашли мертвым в камере российского СИЗО
Новости партнеров
Прослушать новость

В Коми поступило почти три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Республику Коми поступило 2968 доз вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Об этом заявили в региональном Минздраве, сообщает Regnum.

В ведомстве добавили, что вакцинироваться нужно через шесть месяцев после COVID-19. Там также пояснили, что препарат «Спутник Лайт» содержит облегченный состав двухкомпонентной российской вакцины «Спутник V».

В Минздраве отметили, что формула препарата позволяет быстрее сформировать иммунитет к коронавирусу. Однако его срок действия меньше, чем у двухкомпонентной вакцины.

Первую партию вакцины «Спутник Лайт» также получила Свердловская область. Всего в регион поставили более 14 тысяч доз новой вакцины от COVID-19. 7,5 тысячи из них направлены в Екатеринбург, 2 тысячи — в Нижний Тагил.

Первые дозы «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот 26 июля. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, до конца июня в обороте будет около 2,5 миллиона доз вакцины. Она будет применяться в основном для того, чтобы прививать переболевших COVID-19 и тех, кто ранее получил вакцину.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
РФПИ прокомментировал решение Минздрава по исследованиям комбинации вакцин
Свердловская область получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»
Вирусолог рассказал о преимуществе комбинации «Спутника Лайт» и AstraZeneca
Первые дозы «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот