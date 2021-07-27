В Коми поступило почти три тысячи доз вакцины «Спутник Лайт»

В Республику Коми поступило 2968 доз вакцины «Спутник Лайт» от коронавируса. Об этом заявили в региональном Минздраве, сообщает Regnum.

В ведомстве добавили, что вакцинироваться нужно через шесть месяцев после COVID-19. Там также пояснили, что препарат «Спутник Лайт» содержит облегченный состав двухкомпонентной российской вакцины «Спутник V».

В Минздраве отметили, что формула препарата позволяет быстрее сформировать иммунитет к коронавирусу. Однако его срок действия меньше, чем у двухкомпонентной вакцины.

Первую партию вакцины «Спутник Лайт» также получила Свердловская область. Всего в регион поставили более 14 тысяч доз новой вакцины от COVID-19. 7,5 тысячи из них направлены в Екатеринбург, 2 тысячи — в Нижний Тагил.

Первые дозы «Спутника Лайт» поступили в гражданский оборот 26 июля. По словам главы Минздрава Михаила Мурашко, до конца июня в обороте будет около 2,5 миллиона доз вакцины. Она будет применяться в основном для того, чтобы прививать переболевших COVID-19 и тех, кто ранее получил вакцину.