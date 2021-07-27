Свердловская область получила первую партию вакцины «Спутник Лайт»

Свердловская область получила более 14 тысяч доз новой вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом рассказал заместитель главного врача городского Центра медицинской профилактики Александр Харитонов, его слова передает E1.RU.

Харитонов рассказал, что «Спутник Лайт» рекомендуется для ревакцинации привившихся полгода назад. Кроме того, ее получат медики и сотрудники образовательных учреждений. «Учителя должны быть подготовленными: 1 сентября начинается учебный год, а дети все еще не вакцинируются», — объяснил врач.

Отмечается, что 7,5 тысячи из 14 тысяч доз препарата первой партии направлены в Екатеринбург, 2 тысячи — в Нижний Тагил. Оставшаяся часть вакцины поступит в медицинские учреждения Асбеста, Каменска-Уральского, Серова, Краснотурьинска, Ивделя, Ирбита, Туринска, Нижней Туры и Алапаевска.

Харитонов подчеркнул, что в области нужно ввести обязательную вакцинацию, так как темпы прививочной кампании находятся на низком уровне.

Ранее руководитель филиала центра «Вектор» в Екатеринбурге Александр Семенов назвал условие для снижения вероятности появления новых штаммов коронавируса, которые устойчивы к вакцинам. Он считает, что этому поспособствует высокий темп вакцинации населения.