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Нарколог оценил существование безопасных для сердца доз алкоголя

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Фото: Zan / Unsplash

Доктор медицинских наук и нарколог Юрий Сиволап оценил заявление ученых из Лондона, что половина бокала вина в день снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Свою оценку он высказал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона выявили минимальный риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и смерти у тех, кто потреблял около шести граммов алкоголя в сутки.

Нарколог отметил, что существует прямая зависимость между потреблением алкоголя и развитием сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, он объяснил, что высокая смертность среди непьющих людей связана с иными заболеваниями, при которых противопоказано употребление спиртного. «Здесь нет явной причинно-следственной связи, что алкоголь в малых дозах полезен для здоровья. У них нет явных психологических проблем или психических расстройств», — рассказал доктор медицинских наук.

Сиволап также отметил, что алкоголь опасен в любых дозах, так как малое его употребление может со временем привести к увеличению объемов. Помимо прочего, он заявил, что на данный момент нет никаких доказательств о пользе малых доз алкоголя для здоровья.

Схожего мнения придерживается главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин. Он считает, что безопасной дозы алкоголя не существует.

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