Осужденного участника ОПГ нашли мертвым в камере российского СИЗО

В Челябинске в камере следственного изолятора №1 найден мертвым 50-летний участник ОПГ Ильдар Лукманов. Об этом сообщает издание Znak.com.

22 июня областной суд вынес приговор шести участникам преступной группы, которые совершали разбойные нападения на предпринимателей в 2008–2016 годах, похитив у них в общей сложности около 67 миллионов рублей.

В 2010 году двое участников преступной группы убили основателя банды Козина. Однако вину они не признали, заявив об оговоре. Лукманов стал ключевым свидетелем обвинения и дал на них показания.

Дело Лукманова рассматривалось отдельно в рамках досудебного соглашения о сотрудничестве со следствием. Он был осужден за разбой, бандитизм, угрозу убийством и незаконное хранение оружия и приговорен к шести с половиной годам колонии.