Пинк захотела оплатить штраф гандболисток за игру в шортах вместо бикини

Американская исполнительница Алиша Бет Мур, известная как Пинк, захотела оплатить штраф гандболисток из сборной Норвегии за игру в шортах вместо бикини. Об этом она сообщила в своем Twitter-аккаунте.

«Я очень горжусь норвежской женской командой по пляжному гандболу, которая выразила протест против сексистских правил по поводу своей "униформы". Европейская федерация гандбола должна быть наказана за сексизм. Молодцы, дамы. Я с радостью оплачу ваш штраф. Так держать», — написала певица.

Ранее женскую сборную Норвегии по пляжному гандболу наказали за отказ играть в бикини на чемпионате Европы. Гандболистки сборной Норвегии нарушили правила об экипировке: спортсменки выступили в матче за бронзовые медали в спортивных шортах вместо трусов от бикини. По решению дисциплинарного комитета Европейской федерации гандбола (EHF) норвежскую команду оштрафуют на полторы тысячи евро.

Перед участием в турнире норвежская сборная обращалась в федерацию и просила разрешить выступления в спортивных шортах. В ответ спортсменки получили предупреждение о возможных санкциях.