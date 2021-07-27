Фанаты сравнили новую прическу Робби Уильямса с интимной стрижкой из 90-х

Британский поп-певец Робби Уильямс показал свою новую прическу и рассмешил пользователей сети. Соответствующие ролик и комментарии появились в Instagram-аккаунте его жены Айды Филд.

На размещенных в сети кадрах 47-летний исполнитель запечатлен лежа на животе на диване в своей квартире. На ролике видно, что Уильямс сделал короткий ирокез на макушке, полностью сбрив волосы на висках. Мужчина объяснил, что в последнее время его волосы стали выпадать, и он решил избавиться от них.

Фанатов рассмешил новый образ знаменитости, и они принялись шутить над ним в комментариях под постом. Юзеры сравнили прическу Уильямса с популярной в 90-х интимной стрижкой: «Я помню, как в 90-е девушки массово делали себе такую же интимную стрижку», «Мужик, моя бабуля до сих пор делает себе такую стрижку внизу», «А мне нравится! Довольно привлекательно», «Выглядит пошло, в голову сразу лезут странные ассоциации», «Я сейчас умру от смеха».

В июне жена побрила Робби Уильямса налысо на камеру. На размещенных кадрах пара запечатлена на балконе собственного дома. Филд взяла в руки электрическую бритву и постепенно начала удалять отросшие волосы звезды. «Когда дело доходит до его волос — это либо все, либо ничего. В результате мы ничего не оставили», — подписала она пост.