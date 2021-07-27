Радары из России «исказили» снимки спутника Sentinel-1 над границей с Украиной

Российские радары, расположенные в Ростовской области недалеко от границы с Украиной, «исказили» снимки, сделанные европейским спутником Sentinel-1, пишет Defense Blog.

Издание приводит мнениe экспертов, согласно которым речь идет о радиолокационном синтезировании апертуры в С-диапазоне — если Sentinel-1 ведет съемку на частоте 5,4 гигагерца с полосой пропускания 100 мегагерц, то наземные радары — где-то между 5300 и 5500 мегагерцами.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал «искаженные» снимки Sentinel-1 российских военных кораблей в Баренцевом море, заметив, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения наземных или надводных радаров.

В июле того же года спутник Sentinel-2 снял ракетный пуск, произведенный в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат».