Российские радары «исказили» спутниковые снимки Sentinel-1

Блог Covert Shores опубликовал спутниковые снимки, «искаженные» российскими радарами.

«Спутник Sentinel-1 использует радиолокационное синтезирование апертуры, работающее в С-диапазоне. Это 5,4 гигагерца, с полосой пропускания 100 мегагерц. Так что наземные радары, которые мешают ему [вести радиолокационную съемку], должны работать где-то между 5300 и 5500 мегагерцами», — говорится в публикации.

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Там же отмечается, что подобным образом российские радары работают достаточно часто, что может быть связано, в частности, с активностью российских военных кораблей в Баренцевом море, а также то, что находящиеся в открытом доступе снимки Sentinel-1 могут использоваться для определения местонахождения российских радаров.

В сентябре пользователь Bottema37 выложил в Twitter снимки европейского спутника Sentinel-2 учений десантных кораблей и катеров Балтийского флота России, в ходе которых отрабатывался захват прибрежных территорий.

В июле спутник Sentinel-2 снял ракетный пуск, произведенный в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат».