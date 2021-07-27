Мужчина хотел помочь опечаленной незнакомке и попал в неудобную ситуацию

Пользователь сайта Reddit под ником twerkhorse_ рассказал историю о том, как хотел помочь печальной незнакомке и подвезти до нужного ей места. Однако позже мужчина понял, что девушка оказалась проституткой, и попал в крайне неудобную ситуацию.

По словам мужчины, когда он возвращался к своей машине на заправке, девушка, стоявшая у дверей здания, сделала комплимент его парфюму. Незнакомка воспользовалась моментом и попросила автора истории об одолжении — подвезти ее до места, которое находилось в пяти минутах от заправки. Мужчина отметил, что она выглядела довольно грустной, и согласился.

Девушка попросила немного подождать, сходила в магазин на заправке и вернулась оттуда с пачкой презервативов в руках. «Это показалось мне странным, но я ничего ей не сказал», — написал автор истории.

В дороге мужчина пытался вести с незнакомкой светскую беседу, но неожиданно девушка наклонилась и начала расстегивать его брюки. По словам автора, он растерялся и начал объяснять попутчице, что не совсем правильно понял ситуацию и просто хотел помочь. «После случившегося ее поведение резко изменилось, она стала очень грубой», — отметил рассказчик. Затем девушка попросила высадить ее около «подозрительного отеля».

Герой истории признался, что расстроился из-за произошедшего. «Теперь дружелюбный клерк, с которым я болтаю почти каждый день, вероятно, думает, что я пользуюсь услугами проституток», — заключил он.

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