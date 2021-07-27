Су-57Э признали «ухудшением» Су-57

Экспортная модификация российского истребителя пятого поколения Су-57Э отличается от базовой конструкции Су-57 в направлении «некоторого ухудшения ее тактико-технических характеристик и соответственно боевых возможностей», признает в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

«Вполне естественно, не предполагается поставка на экспорт систем вооружения, имеющих критическое значение для безопасности России», — пишет автор.

Согласно доктору военных наук, Су-57Э не получит, в частности, ракеты сверхбольшой дальности Р-37 и КС-172, а режимы работы и параметы его бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) «будут существенно отличаться от тех, которые устанавливаются на базовой модификации».

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«Таким образом, экспортная версия Су-57 станет существенно отличаться от базовой модификации, и продажа таких самолетов за рубеж серьезных угроз национальной безопасности России не создаст», — заключает эксперт.

В июне вице-премьер Юрий Борисов заявил, что в России создадут двухместный вариант истребителя Су-57, предназначенный для продажи за рубеж.

В марте ТАСС, ссылаясь на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), сообщил, что тяжелый ударно-разведывательный беспилотник «Охотник» будет поражать наземные и воздушные цели в рамках сетецентрического взаимодействия с ведущим самолетом — Су-57.