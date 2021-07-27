Главный аэропорт Европы начал тонуть в убытках

Лондонский аэропорт Хитроу, до начала пандемии носивший звание самого загруженного в Европе, начал тонуть в убытках, сообщает Reuters.

В первой половине 2021 года пассажиропоток составил около четырех миллионов человек — такое количество путешественников аэропорт обслуживал за 18 дней 2019 года до введения коронавирусных ограничений. Директор аэропорта Джон Холланд-Кей посетовал, что власти Великобритании медленно снимают ковидные ограничения.

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Совокупные убытки аэропорта с начала пандемии составили около четырех миллиардов долларов. По итогам 2020 года Хитроу ушел в минус на 2,85 миллиарда долларов.

В 2019 году аэропорт Хитроу был признан самым загруженным в Европе, пассажиропоток составил 81 миллион человек, тогда как в 2020 году — 22,1 миллиона, на 73 процента меньше. В 2020 году Хитроу уступил первое место в этом рейтинге, пропустив вперед себя аэропорт Стамбула и парижский Руасси — Шарль-де-Голль. Пятое место занял аэропорт Шереметьево.

В начале июля CNN сообщила, что pезкий спад международного туризма из-за пандемии обойдется мировой экономике в 2020-2021 годах в 4,8 триллиона долларов. Больше всего отсутствие путешественников отразилось на Турции, Эквадоре, Южной Африке, Мальдивских островах, Сент-Люсии, а также значительной части Азии и Океании.