Еще один российский аэропорт разрешил курить пассажирам

В московском аэропорту Внуково разрешили курить пассажирам в специальных комнатах. Об этом сообщается на официальном сайте авиагавни.

Всего в здании российского аэропорта открылось четыре зоны для курения. Две из них расположены в зонах вылета внутренних рейсов и еще две — в зонах международных рейсов.

Помещения оснащены вентиляцией, системой фильтрации воздуха. Они вмещают в себя до восьми человек. Однако уточняется, что из-за пандемии коронавируса в курительных комнатах могут находиться одновременно только два посетителя.

Ранее в январе прошлого года в российских аэропортах снова разрешили курить — соответствующий законопроект был принят Госдумой. В комнатах для курения будут непрозрачные стены, также их обязаны будут оснастить вентиляцией. Пользоваться помещениями разрешат не только зарегистрированным на рейс пассажирам, но и следующим транзитом.

Первые специализированные помещения для курения заработали в московском аэропорту Шереметьево в январе 2020 года. Необходимое оборудование уже появилось в нескольких бизнес-залах.