Boeing оказался в плюсе впервые за два года

Корпорация Boeing сообщила, что впервые за почти два года оказалась в плюсе. Удивившие аналитиков данные отчета компании о доходах и расходах за весну 2021 года приводит Bloomberg.

По данным отчета авиапроизводителя за второй квартал 2021 года, скорректированная чистая прибыль от одной акции составила 40 центов, и это не единственный признак прогресса Boeing в борьбе с кризисом. Вопреки прогнозам аналитиков, расходы компании оказались значительно меньше, а прибыль — выше. Весной 2021 года компания потратила 705 миллионов долларов вместо предполагаемых 2,7 миллиарда и получила 17 миллиардов долларов выручки вместо 16,5 миллиарда. После публикации отчета акции Boeing подорожали на 3,9 процента, до 231 доллара, перед стартом торгов на Нью-Йоркской бирже.

Boeing начинает понемногу справляться со спадом, вызванным пандемией и недоверием к компании после двух авиакатастроф у участием самых продаваемых моделей 737 MAX, которые унесли жизни 336 человек. По словам главного исполнительного директора Дэйва Кэлхауна, когда бизнес стабилизировался, корпорация прекратила массовое сокращение рабочих мест, хотя изначально планировала уволить почти 20 процентов сотрудников. В итоге занятыми в компании останутся 140 тысяч человек — на 13 процентов меньше, чем до пандемии.

Тем не менее восстановление Boeing вряд ли продолжится без препятствий. Главный конкурент авиапроизводителя — европейский Airbus — пытается извлечь максимум выгоды из своего портфеля заказов и сообщит о результатах за второй квартал 29 июля. Еще одной проблемой для Boeing являются напряженные отношения между США и Китаем — они затормозили производство самолетов модели 737 MAX. А поставки другой популярной модели 787 Dreamliner компания приостановила, когда обнаружила дефекты в конструкции.