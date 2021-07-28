Кот сбежал от хозяйки и вернулся спустя шесть лет

Домашний кот сбежал от жительницы американского штата Массачусетс и вернулся домой спустя шесть лет. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Маргарет Кудзма (Margaret Kudzma) рассказала, что кот по кличке Мини Макс выскользнул из окна третьего этажа в 2015 году. Женщина расклеивала объявления и давала объявления в газеты в надежде разыскать пропавшего питомца.

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Американка даже создала некоммерческую организацию по спасению животных. В 2016 году в поисках Мини Макса она обнаружила крупную колонию бездомных кошек, которые жили по соседству.

Женщина была шокирована, когда в июле 2021 года ей позвонила ветеринар Саманта Симонелли (Samantha Simonelli). Ветеринар узнала ее контактные данные, считав их с микрочипа кота, который поступил на лечение от ушных клещей. «Все, что я услышала, было "серый с белым", и мне пришлось положить трубку», — рассказала Кудзма.

Оказалось, что семья, живущая в городе Ревер, штат Массачусетс, несколько месяцев подкармливала Мини Макса, а затем решила приютить его. Они заметили у кота ушных клещей и отвезли его к ветеринару. Тогда Симонелли и обнаружила микрочип.

«Это настоящее чудо. Спасибо всем, кто участвовал в поисках!» — написала Кудзма в Facebook. Сейчас она занимается обследованием состояния здоровья питомца и пытается обеспечить для него свободное пространство от котят, которые живут у нее.

Ранее сообщалось, что кот вернулся к жительнице канадского города Саскатун, провинция Саскачеван, через девять месяцев после того, как хозяйка кремировала его. Она уточнила, что друзья сравнивали тело погибшего животного со множеством фотографий ее питомца, и все отличительные признаки совпали.

