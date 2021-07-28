Девушка показала способ сделать объемную укладку волос за пять минут

Блогерша показала простой способ сделать объемную укладку за пять минут и прославилась в сети. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Кэрри Луиза Твайфорд (Karrie Louise Twyford) разместила ролик, на котором пошагово объяснила свой привычный метод завивки. Его особенность заключается в том, что волосы необходимо разделить всего на три части. Сперва девушка отделяет крупную прядь на макушке волос, вытягивает ее, накручивает на плойку для завивки, а затем отпускает. Потом она повторяет это действие второй раз и в конце закрепляет завиток с помощью невидимок.

После этого она проделывает то же самое с двумя оставшимися секциями волос по бокам. На финальных кадрах Твайфорд аккуратно расчесала остывшие пряди и продемонстрировала объемные волны.

Публикация стала вирусной и набрала 1,7 миллиона просмотров и 156 тысяч лайков. Пользователи сети оценили данный лайфхак и выразили благодарность в комментариях. «Видеоурок, который был нам необходим!», «Этот метод работает! Спасибо!», «Что, действительно достаточно разделить волосы на три секции? Почему я раньше понапрасну тратила свое время?», «Это правда поможет сэкономить время! Ты выглядишь потрясающе», — писали они.

В декабре пользовательницы TikTok из Италии показали способ завивки с помощью батареи и запустили тренд. Девушка из Неаполя разместила видео с данным процессом. Сперва она взяла прядь волос и на несколько секунд обернула ею батарею, затем отпустила и показала аккуратный локон. Ролик стал вирусным и набрал больше миллиона просмотров.