Парикмахер показала способ улучшить качество волос в домашних условиях

Парикмахер придумала способ улучшить качество волос в домашних условиях. На ролик, опубликованный в TikTok, обратили внимание в The Sun.

Специалистка Меган Гарланд (Meggan Garland) поделилась видео и показала лайфхак, с помощью которого она избавляется от секущихся кончиков. На размещенных кадрах женщина прочесывает прядь, затем сгибает ее между пальцами и отрезает ножницами торчащие сухие волосы.

По словам автора ролика, она делает такую процедуру каждую неделю, чтобы ее волосы оставались здоровыми и блестящими. Публикация Гарланд стала вирусной и набрала почти три миллиона просмотров. Пользователи поблагодарили ее в комментариях. «Да, я делаю так уже 10 лет», «Спасибо, ты изменила мою жизнь», «Спасибо огромное!», «Благодарю тебя», — писали юзеры.

Ранее в апреле эксперт раскрыл еще один простой способ улучшить качество волос. «Самый простой и эффективный вариант воскресить секущиеся кончики — избавить их от плойки и выпрямителя», — порекомендовал управляющий лондонского салона красоты SALON64 Рики Уолтерс (Ricky Walters).