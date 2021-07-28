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Россиянам раскрыли продлевающую жизнь диету

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Фото: Unsplash

Продлить жизнь можно с помощью специального питания. Диету, которой необходимо придерживаться, раскрыл доктор биологических наук, геронтолог, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Алексей Москалев. Его слова приводит «Российская газета».

По мнению Москалева, для достижения долголетия необходимо исключить все виды сахара.

«Тростниковый, фруктовый и молочный сахар вызывают сшивки в белках внеклеточного матрикса, повышая жесткость сосудов», — заявил доктор и добавил, что также не рекомендуется в большом количестве есть быстрые углеводы, так как благодаря им воспаляется кишечник и размножаются патогенные бактерии и грибки.

Геронтолог посоветовал включить в рацион богатые пищевыми волокнами и противовоспалительными полифенолами продукты — зелень, овощи, ягоды, фрукты, бобовые, цельнозерновые, семечки и орехи.

«Стоит избегать жареной еды, поскольку она поставляет в организм токсичные конечные продукты гликирования, полициклические и ароматические углеводороды, приправленные избытком масла и соли», — заключил он.

Также геронтолог посоветовал отодвинуть последний прием пищи с вечера на более раннее время и избегать перекусов, так как это приводит к инсулинорезистентности (снижение чувствительности клеток к действию инсулина и нарушение метаболизма глюкозы) и риску развития сахарного диабета.

Ранее Москалев назвал три составляющих долголетия. Первое — это питание, второй секрет долголетия — физическая активность, а третий — ментальное здоровье. Геронтолог посоветовал заниматься спортом систематически, тренировать равновесие и растяжку, а также сделать рацион максимально полезным, медитировать, гулять на свежем воздухе и читать книги.

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