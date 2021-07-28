Обнаружен препарат против смертельной болезни мозга

Российские ученые из Северо-Восточного федерального университета и Красноярского государственного медицинского университета обнаружили, что мемантин — препарат для лечения болезни Альцгеймера — может быть эффективным в борьбе против спиноцеребеллярной атаксии 1-го типа (СЦА1), смертельно опасного нейродегенеративного заболевания, при котором поражается мозжечок. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте Годнауки.рф.

Исследователи использовали мышиную модель, имитирующую СЦА1 у людей: у грызунов также происходила нейродегенерация мозжечка, а нервные клетки теряли возможность нормально функционировать. Как показали результаты экспериментов, мемантин улучшал функционирование нервных клеток. По словам ученых, применение препарата может стабилизировать состояние человека, продлевая жизнь у пациентов с СЦА1. Однако испытания на людях начнутся только после успешного завершения доклинических исследований.

Исследование на людях продолжится примерно два года, при этом специалисты будут отслеживать течение заболевания и оценивать неврологическое состояние пациента. Если препарат действительно замедляет прогрессирование болезни, то ученые постараются определить долгосрочный эффект. При выявлении значимого влияния мемантина на течение СЦА1 можно будет расширить показания для применения этого препарата.