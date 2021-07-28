Мужчина дважды выиграл в лотерею семь миллионов рублей и назвал счастливые числа

Бобби Джонсон (Bobby Johnson) из города Чесапик, штат Вирджиния, дважды сорвал джекпот благодаря одним и тем же числам, которые он вписывал в лотерейные билеты. Об этом сообщает издание UPI.

Почти полтора года назад Джонсон выиграл 100 тысяч долларов в лотерею (7,3 миллиона рублей). Джекпот мужчине принесла комбинация 1-2-20-25-27. В июне он повторно играл в лотерею и сорвал очередной джекпот размером в 100 тысяч долларов. Выяснилось, что счастливые числа полностью совпали с предыдущими.

«Боже, я был так счастлив», — вспоминает Джонсон. Мужчина планирует потратить 200 тысяч долларов (14,7 миллиона рублей) на семью и обеспечить родных всем необходимым.

Ранее сообщалось, что пара из пригорода австралийского города Перт, Гамильтон-Хилл, второй раз за 35 лет сорвала джекпот благодаря одним и тем же числам, которые они вписывали в лотерейные билеты. Выигрыш составил 2,8 миллиона австралийских долларов (151,7 миллиона рублей).