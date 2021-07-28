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Звезда «Красоты по-американски» употребляла метамфетамин в школе

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Мена Сувари
Мена Сувари
Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская актриса Мена Сувари рассказала, как употребляла метамфетамин в школе. Об этом сообщает Cosmopolitan.

«Медленно, но верно это становилось моей жизнью. А затем это охватило всю мою жизнь. Все часы, проведенные в школе, я думала о том, как выберусь оттуда и употреблю. Я бодрствовала до поздней ночи, спала пару часов и повторяла очередной день», — вспомнила звезда «Красоты по-американски» в своей книге.

Артистка призналась, что из-за наркотиков у нее развилась паранойя, а также начались проблемы со здоровьем. У нее появилось акне на спине, но она долгое время продолжала употреблять метамфетамин.

Ранее Сувари рассказала о неоднократно пережитом в возрасте с 12 до 20 лет насилии. В шестом классе ее изнасиловал друг ее старшего брата. На тот момент артистке было 12 лет. Когда актрисе исполнилось 15 лет, она переехала в Голливуд, где также столкнулась с харассментом со стороны своего менеджера. Позднее, по словами артистки, она увлеклась вечеринками и наркотиками, а в возрасте 17 лет начала встречаться с мужчиной, который принуждал ее к сексу втроем, оскорблял, прибегал к физическому и эмоциональному насилию.

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