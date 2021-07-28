Кандидат в Госдуму задекларировал истребитель, биплан и три теплохода

Кандидат в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» Андрей Чижик задекларировал реактивный истребитель МиГ-15УТИ и дореволюционный биплан Farman IV. Об этом сообщает Daily Storm в среду, 28 июля.

Чижик владеет копией биплана, созданного в 1909 году французским пионером авиации, конструктором Анри Фарманом. МиГ-15УТИ был спроектирован в 1949 году. Именно на таком тренировочном самолете разбился советский космонавт Юрий Гагарин.

По информации издания, у политика есть еще несколько самолетов, которые не упоминаются в декларации. Со ссылкой на сайт Russian Airshows журналисты пишут, что Чижик владеет истребителем «Моран–Ж», многоцелевыми советским самолетом АНТ-7 и монопланом начала 1910-х «Ньюпор-4».

Кроме самолетов Андрей Чижик владеет тремя пассажирскими теплоходами, восьмью легковыми автомобилями. В его собственности также есть Cadillac, мотоцикл Harley Davidson и снегоход.

Андрей Чижик избирается в Госдуму от республики Башкортостан. С 2009 года он работает профессором в Московском авиационном институте (МАИ). Кроме того, он совладелец семи компаний. Его общий доход, согласно декларации, составляет 65 миллионов рублей.